Александр Бубнов: Публика в Грозном заждалась победы, в матче с «Уфой» результат будет достигнут «Ахмат» примет «Уфу» в 19-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура премьер-лиги «Ахмат» – «Уфа».

«Последнюю победу в Грозном «Ахмат» одержал в начале августа, что для традиционно домашней команды просто неприемлемо, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Местная публика заждалась, в субботу нужный результат, наконец, будет достигнут. Прогноз – 1:0».

После 18 туров «Ахмат» набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Уфы» 22 очка и восьмое место. В первом круге грозненцы победили соперника в гостях (1:0).

Матч «Ахмат» – «Уфа» пройдет 7 декабря на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало игры – 19:00 (мск).