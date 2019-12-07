Фанаты ЦСКА покинут стадион после первого тайма матча с «Краснодаром» - Советский спорт
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07 декабря 2019 11:03ФутболЛипкин Антон

Фанаты ЦСКА покинут стадион после первого тайма матча с «Краснодаром»

Активные болельщики ЦСКА присоединятся к акции протеста, предложенной фанатами «Спартака».

Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в черном» опубликовало заявление, в котором поддержало акцию протеста фанатов «Спартака».

Таким образом, фанаты ЦСКА покинут свой сектор в перерыве гостевого матча с «Краснодаром».

«Нам, армейцам, плевать на разборки между движем «Спартака» и предавшим их клуб игроком, к счастью, с ЦСКА данного персонажа ничего не связывает. Однако, когда в подобные разборки включается третья сторона, так называемый «большой брат» – это беспредел.

Мы призываем всех пришедших на гостевой сектор ЦСКА в Краснодаре покинуть трибуну после первого тайма, а до этого гнать команду вперед за себя и всех тех, кто не может быть рядом с командой и уже пострадал от незаконных задержаний, решений суда, банов и прочих запретов», – говорится в заявлении в инстаграме «Люди в черном».

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Заявление фанатов ЦСКА ⠀ Нам, армейцам, плевать на разборки между движем «спартака» и предавшим их клуб игроком, к счастью, с ЦСКА данного персонажа ничего не связывает. К сожалению, подобное поведение со стороны погнавшихся за длинным рублем футболистов иногда имеет место быть. Стоит, к примеру, вспомнить гнусное предательство четырёх букв наркоманом Ерёменко и нашу реакцию на этот факт. Всё это – далеко не самая приятная, но, все же, часть настоящего фанатизма. Однако, когда в подобные разборки включается третья сторона, так называемый «большой брат» – это беспредел. ⠀ Подобное отношение со стороны вершителей судеб началось не вчера. В преддверии Чемпионата Мира-2018 планомерно велась работа по «закручиванию гаек», а большинством фанатского мира этот процесс воспринимался как очередная попытка напоказ «вылизать» гостеприимством иностранных гостей перед международным сообществом, при этом исключив всех потенциально не вписывающихся в концепцию проведения «футбольного праздника». Но «мундиаль» прошёл, а силовые структуры лишь усилили давление на активных фанатов, применяя все более дерзкие методы репрессий. Так правоохранители, зачастую диктуя свою волю судам, стали активно пользоваться опцией «запрет на посещение спортивных мероприятий», тем самым разлучая фаната на срок от одного до нескольких лет с одним из главных источников его вдохновения – любимым клубом. Чтобы лишить тебя права поддерживать команду, суду достаточно ничем не подтвержденных показаний полицейских, а любые контраргументы обвиняемых гарантируют отнюдь не оправдание, наоборот – больший срок наказания, больший штраф и так далее. ⠀ Мы не понаслышке знаем, что такое репрессии: совсем недавно больше сотни армейцев в Туле были задержаны на сутки и более (а позже – вышли с большими штрафами) только за то, что оказались в компании фанатов по пути на стадион. Эти трудности, которые отнюдь не являлись тайной, мы преодолели самостоятельно, при этом информационная поддержка была минимальной.

Публикация от Люди в Чёрном (@cska.mib)

Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (1:0) произошли массовые задержания болельщиков «Спартака».

А в среду по решению Петроградского суда Петербурга заводящий «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован на пять тысяч рублей и лишен права посещения футбольных матчей в течение полутора лет. Он был наказан за оскорбительные нецензурные выражения в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало активных болельщиков всех клубов покинуть стадионы в 19-м туре в знак протеста. К акции присоединились фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локомотива», проводивших свои матчи накануне.

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