Фанаты ЦСКА покинут стадион после первого тайма матча с «Краснодаром» Активные болельщики ЦСКА присоединятся к акции протеста, предложенной фанатами «Спартака».

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Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в черном» опубликовало заявление, в котором поддержало акцию протеста фанатов «Спартака».

Таким образом, фанаты ЦСКА покинут свой сектор в перерыве гостевого матча с «Краснодаром».

«Нам, армейцам, плевать на разборки между движем «Спартака» и предавшим их клуб игроком, к счастью, с ЦСКА данного персонажа ничего не связывает. Однако, когда в подобные разборки включается третья сторона, так называемый «большой брат» – это беспредел.

Мы призываем всех пришедших на гостевой сектор ЦСКА в Краснодаре покинуть трибуну после первого тайма, а до этого гнать команду вперед за себя и всех тех, кто не может быть рядом с командой и уже пострадал от незаконных задержаний, решений суда, банов и прочих запретов», – говорится в заявлении в инстаграме «Люди в черном».

Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (1:0) произошли массовые задержания болельщиков «Спартака».

А в среду по решению Петроградского суда Петербурга заводящий «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован на пять тысяч рублей и лишен права посещения футбольных матчей в течение полутора лет. Он был наказан за оскорбительные нецензурные выражения в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало активных болельщиков всех клубов покинуть стадионы в 19-м туре в знак протеста. К акции присоединились фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локомотива», проводивших свои матчи накануне.