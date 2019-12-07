Защитник «Бетиса» может перейти в «Атлетико» Диего Симеоне продолжает искать усиление для своей команды.

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Защитник «Бетиса» Аисса Манди может перебраться в мадридский «Атлетико».

Как информирует El Gol Digital, трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Футболист выступает за «Бетис» с 2016 года, куда он перешел из французского «Реймса». 28-летний защитник способен сыграть как в центре, так и на фланге обороны.

В текущем сезоне Манди провел 12 матчей в составе своего клуба.