Зелимхан Бакаев: Смена тренера пошла команде на пользу 14 октября московский «Спартак» возглавил Доменико Тедеско.

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Полузащитник столичного «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как изменилась его роль в команде при новом тренере.

«Конечно, смена тренера пошла на пользу. Хотя и при прежнем штабе мне все нравилось. Новый тренер - это всегда свой подход, своя методика. И, конечно, новые эмоции, которые придают команде сил», - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

«Я с детства хотел играть ближе к центру. Олег Кононов считал, что на фланге от меня все-таки больше пользы. А Тедеско решил иначе. Посмотрим, как будет дальше», - добавил футболист.

В текущем сезоне на счету Бакаева три гола и восемь результативных передач в 16 матчах за «Спартак».

В таблице РПЛ красно-белые занимают девятое место. В активе команды 22 очка после 18 игр.

В 19-м туре «Спартак» дома примет «Ростов». Встреча состоится 8 декабря и начнется в 19:00 мск.