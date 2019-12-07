Эдгар Запашный: Тех людей, которые громят стадионы, болельщиками называть стремно Запашный объяснил слова про «покрошить» болельщиков.

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Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свои слова с призывом «покрошить» матерящихся футбольных болельщиков.

«Те люди, которые громят стадионы, призывают к насилию, которые матерятся, матерят друг друга, их даже болельщиками называть стремно», – приводит «РЕН ТВ» слова Запашного.

Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (1:0) произошли массовые задержания болельщиков «Спартака».

А в среду по решению Петроградского суда Петербурга заводящий «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован на пять тысяч рублей и лишен права посещения футбольных матчей в течение полутора лет. Он был наказан за оскорбительные нецензурные выражения в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.