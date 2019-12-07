Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА Фанаты «быков» поддержат акцию объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия».

Фанатский коллектив South Supporters планирует покинуть стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА и тем самым поддержать акцию фанатов других команд РПЛ.

«В ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают и ультрас должны быть едины как никогда. Мы призываем всех активных болельщиков 115 сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30 минуте матча», - говорится в обращении South Supporters.

Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (1:0) произошли массовые задержания болельщиков «Спартака».

А в среду по решению Петроградского суда Петербурга заводящий «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован на пять тысяч рублей и лишен права посещения футбольных матчей в течение полутора лет.

В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало активных болельщиков всех клубов покинуть стадионы в 19-м туре в знак протеста. К акции присоединились фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локомотива», проводивших свои матчи накануне.

Ранее болельщики ЦСКА заявили, что также поддержат акцию и покинут стадион после первого тайма.