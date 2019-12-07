Семин опроверг слухи об отставке из «Локомотива» Железнодорожники потерпели поражение в 19-м туре РПЛ.

Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи о своей отставке с должности главного тренера клуба.

«Отставка? Это все бред, кому это надо, не знаю. Не вижу оснований для этого», - цитирует специалиста «Чемпионат.com».

Разговоры об отставке Семина начались после поражения от тульского «Арсенала» в матче чемпионата России (0:4).

Напомним, в последних трех играх во всех турнирах подопечные Семина потерпели три поражения. В чемпионате России до матча в Туле железнодорожники уступили «Динамо» (1:2), а в Лиге чемпионов - ливеркузенскому «Байеру» (0:2).

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» идет на втором месте. В 19 матчах команда набрала 34 очка.