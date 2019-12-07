«Тамбов» - «Оренбург». Стартовые составы

«Тамбов» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
«Оренбург»: Климович. Малых, Терехов. Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Мишкич, Алвеш, Шкофлек, Рогич.
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