«Тамбов» - «Оренбург». Стартовые составы - Советский спорт
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07 декабря 2019 13:05ФутболНечаев Юрий

«Тамбов» - «Оренбург». Стартовые составы

Встреча начнется в 14:00 мск.

«Тамбов» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

«Оренбург»: Климович. Малых, Терехов. Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Мишкич, Алвеш, Шкофлек, Рогич.

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