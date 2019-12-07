Боярский – об акции болельщиков: Это бессмысленно и глупо - Советский спорт
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07 декабря 2019 13:21ФутболНечаев Юрий

Боярский – об акции болельщиков: Это бессмысленно и глупо

Фанаты большинства клубов РПЛ поддержали акцию, предложенную объединением болельщиков «Спартака» «Фратрия».

Актер театра и кино, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал свое мнение о протестах болельщиков команд РПЛ.

«Это детская болезнь, которая с годами проходит. Я предпочитаю болеть сердцем и не мешать болеть другим людям. Не надо было проводить такую акцию, неужели нет более серьезных вещей, которым можно посвятить свое свободное время, это же бессмысленно и глупо», - приводит слова Боярского ТАСС.

Напомним, перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» (1:0) в Санкт-Петербурге произошли массовые задержания болельщиков красно-белых.

В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало фанатов всех клубов покинуть стадионы в 19-м туре в знак протеста. К акции присоединились фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локомотива», проводивших свои матчи накануне.

А уже сегодня болельщики «ЦСКА» и «Краснодара» заявили, что также присоединятся к акции.

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