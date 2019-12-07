Анчелотти может быть уволен из «Наполи» В 15-м туре чемпионата Италии неаполитанцы сыграют на выезде с «Удинезе».

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может быть отправлен в отставку, если его команда не обыграет «Удинезе» в матче 15-го тура серии А.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, сменить Анчелотти на посту главного тренера «Наполи» может Дженнаро Гаттузо, который ранее возглавлял »»Милан».

В текущем сезоне чемпионата Италии неаполитанцы занимают лишь седьмую строчку в турнирной таблице. В 14 матчах команда набрала 20 очков.

Анчелотти возглавил «Наполи» в 2018 году. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.