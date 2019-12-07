Болельщики «Ростова» уйдут с трибуны на 30-й минуте матча со «Спартаком» Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 8 декабря.

Фанаты «Ростова» выступили в поддержку акции, предложенной организацией болельщиков «Спартака» «Фратрия» и покинут трибуны в матче 19-го тура премьер-лиги с красно-белыми.

«Последние события в Питере показывают, что пора объединиться перед беспределом органов правопорядка, оставив соперничество между собой. Любой болельщик или фанат, находясь дома или на выезде, может быть закрыт. Просто так. Потому что это кому-то нужно.

Не реагировать на беспредел нельзя. Поэтому мы поддерживаем общероссийскую акцию и уходим с выездной трибуны стадиона «Открытие Арена» на 30-й минуте, также отказавшись от любой визуальной поддержки», – говорится в заявлении в официальном сообществе «В Контакте».

Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (1:0) произошли массовые задержания болельщиков «Спартака».

А в среду по решению Петроградского суда Петербурга заводящий «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован на пять тысяч рублей и лишен права посещения футбольных матчей в течение полутора лет. Он был наказан за оскорбительные нецензурные выражения в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало активных болельщиков всех клубов покинуть стадионы в 19-м туре в знак протеста. К акции присоединились фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локомотива», проводивших свои матчи накануне.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 8 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).