Ибрагимович нужен «Наполи»

Ранее в Италии писали об интересе к 38-летнему Златану Ибрагимовичу со стороны «Милана» и «Болоньи», но сегодня появилась информация о том, что фаворитом в переговорах с бывшим нападающим сборной Швеции стал «Наполи».
La Repubblica утверждает, что неаполитанский клуб готов предложить Ибрагимовичу солидный контракт в том случае, если команде Карло Анчелотти удастся пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого «Наполи» достаточно 10 декабря сыграть на своем поле вничью с бельгийским «Генком» в заключительном матче группового этапа.
Ибрагимович ранее уже выступал в Италии за «Ювентус», «Интер» и «Милан». Если верить источнику, «Наполи» предлагает Златану зарплату в 8 млн евро за сезон.
В ноябре нынешнего года шведский нападающий расстался с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», не став подписывать новый контракт.
«Наполи» в данный момент занимает седьмое место в серии А, набрав 20 очков в 14 матчах.
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