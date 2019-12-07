Зелимхан Бакаев: Удалил инстаграм, чтобы лучше играть в футбол Полузащитник «Спартака» летом удалил свою страницу в инстаграме.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев объяснил, почему летом удалил свою страницу в инстаграме.

– Чтобы лучше играть в футбол, – сказал 23-летний игрок в интервью официальному сайту клуба.

– Есть прямая зависимость?

– Да. Просыпаешься – начинаешь листать ленту. Перед игрой то же самое. Это отвлекает. Может, во время зимней паузы снова создам аккаунт, но точно еще не решил.

В нынешнем сезоне Бакаев забил шесть голов и сделал 11 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.

В воскресенье «Спартак» проведет свой заключительный матч перед зимней паузой – с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арене» начнется в 19:00 (мск).