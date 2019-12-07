Доменико Тедеско: «Ростов» будет прессинговать нас все 90 минут Главный тренер «Спартака» провел пресс-конференцию накануне матча против «Ростова».

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В воскресенье вечером московский «Спартак» примет «Ростов» в матче 19-го тура чемпионата России. Для обеих команд эта игра станет заключительной перед зимним перерывом.

Сегодня главный тренер красно-белых Доменико Тедеско провел предматчевую пресс-конференцию. По словам немецкого специалиста, игра будет сложной.

«Ростов» будет прессинговать все 90 минут матча, – отметил Тедеско, общаясь с прессой. – Ждем много контратак, контрпрессинга, ведь это то, что они умеют. «Ростов» делает это в каждом матче. У них отличные футболисты в составе, и нас ждет интересный и сложный матч. Это будет совершенно другая игра, не такая, как в Кубке России. Возможно, сыграем в три центральных защитника. Еще не решили».

31 октября команда Тедеско обыграла ростовчан со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Кубка России.

Матч 19-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» состоится в 8 декабря. Начало в 19:00 по московскому времени.