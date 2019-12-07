«Краснодар» и ЦСКА объявили составы Стало известно в каких составах команды выйдут на матч 19-го тура РПЛ.

Новости СМИ2 ФК «Краснодар» и ЦСКА объявили состав на сегодняшний матч 19-го тура чемпионата России. «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Олссон, Вилена, Стоцкий, Ари, Вандерсон. ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Влашич, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Обляков, Чалов. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.