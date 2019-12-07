«Краснодар» и ЦСКА объявили составы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 декабря 2019 15:27ФутболШарафудинов Виктор

«Краснодар» и ЦСКА объявили составы

Стало известно в каких составах команды выйдут на матч 19-го тура РПЛ.

ФК «Краснодар» и ЦСКА объявили состав на сегодняшний матч 19-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Олссон, Вилена, Стоцкий, Ари, Вандерсон.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Влашич, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Обляков, Чалов.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
Еще по теме:
Доменико Тедеско: «Ростов» будет прессинговать нас все 90 минут Зелимхан Бакаев: Удалил инстаграм, чтобы лучше играть в футбол Томас Цорн: «Спартак» с пониманием относится к акции болельщиков
«Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби Несмотря на небольшое количество шайб, матч был непростым. 04.12.2019 22:49 Хоккей Кузютина Елена
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
Месть за Артема или охота на ведьм Матч «Зенит» - «Спартак» обернулся неприятными последствиями и для столичного клуба, и для его болельщиков. 05.12.2019 09:55 Футбол Безъязычный Алексей
Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита. 28.11.2019 11:00 Бокс Усачев Владислав
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Градский: Не понимаю фанатов, Дзюба 100 лет не играет за «Спартак» Известный болельщик красно-белых высказал свое отношение к обструкции Артема Дзюбы со стороны спартаковских фанатов. 05.12.2019 09:56 Футбол Зибрак Артем
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката. 07.12.2019 00:37 Фигурное катание Киреева Ксения
Новости
15:27 Футбол «Краснодар» и ЦСКА объявили составы
15:22 Фигурное катание Липински назвала Косторную «надеждой для поклонников чистоты фигурного катания»
15:00 Футбол Доменико Тедеско: «Ростов» будет прессинговать нас все 90 минут
14:55 Футбол Зелимхан Бакаев: Удалил инстаграм, чтобы лучше играть в футбол
14:48 Футбол Томас Цорн: «Спартак» с пониманием относится к акции болельщиков
14:47 Фигурное катание Сергей Шахрай: Нужно отдать должное тактической мудрости Этери Тутберидзе
14:45 Футбол Василий Конов: Федотов – в «Сочи», Кирьяков – в «Оренбурге»
14:31 Фигурное катание Сергей Шахрай: Загитова обретает уверенность, ждем ее царственную Клеопатру
14:26 Футбол Ибрагимович нужен «Наполи»
14:24 Фигурное катание Сергей Шахрай: Алена Косторная – блистательно, шикарно, безупречно!
14:13 Футбол Болельщики «Ростова» уйдут с трибуны на 30-й минуте матча со «Спартаком»
14:10 Лыжный спорт Йохауг одержала победу в скиатлоне на втором этапе Кубка мира
14:08 Баскетбол «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Астану»
13:49 Футбол Анчелотти может быть уволен из «Наполи»
13:36 Бокс Андрей Рябинский: Хантер – очень опасный и сложный соперник
13:26 Хоккей «Адмирал» по буллитам победил «Куньлунь Ред Стар»
13:21 Футбол Боярский – об акции болельщиков: Это бессмысленно и глупо
13:05 Футбол «Тамбов» – «Оренбург». Стартовые составы
12:56 Шорт-трек Сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира
12:42 Футбол Семин опроверг слухи об отставке из «Локомотива»
Правозащитники пояснили, что означает условный срок Егора Жукова
Неделя Ростова: особняк министра, больница без врачей, скромность футболиста
В России нет соответствующих мировым стандартам требований защиты самолетов от птиц
Приговор Ипатову, обстрел троллейбусов и «отставка» чиновников: итоги недели Карелии
Картина дня в Приморье: задержание сотрудников ДПС, обыски и мёртвый тигрёнок
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика