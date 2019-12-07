«Тамбов» разгромил «Оренбург» - Советский спорт
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07 декабря 2019 16:10ФутболШарафудинов Виктор

«Тамбов» разгромил «Оренбург»

Завершился матч 19-го тура РПЛ.

Матч чемпионата России «Тамбов» – «Оренбург» завершился со счетом 3:0. Игра состоялась в Саранске.

На 47-й минуте Урош Радакович забил в свои ворот. На 65-й минуте отличился Владимир Обухов, а на 82-й Антон Килин. Гости с 51-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Георгия Зотова.

После отставки Александра Григоряна с поста главного тренера и назначения Сергея Первушина тамбовская команда набрала 13 очков в шести матчах, одержав четыре победы, потерпев одно поражение и еще одну игру завершив вничью.

«Тамбов» вышел на 11-е место в чемпионате России, набрав 21 очко в 19 турах. «Оренбург» занимает 13-строчку с 19 очками.

В начале марта в первом матче после зимнего перерыва «Тамбов» дома сыграет с «Рубином», а «Оренбург» – в гостях с «Крыльями Советов».

РПЛ

19-й тур

«Тамбов» – «Оренбург» – 3:0 (0:0)

Голы: Радакович, 47 (автогол); Обухов, 65; Килин; 82.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 87), Тетрашвили (Чуперка, 86), Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков (Чернышов, 83), Мелкадзе.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев (Чуканов, 84), Мишкич, Алвеш (Черных, 70), Шкофлек (Фамейе, 46), Рогич.

Предупреждения: Мелкадзе, 88 – Зотов, 37; Шкофлек, 44; Рогич, 47; Мишкич, 67.

Удаление: Зотов, 51.

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