Федотов покинул «Оренбург» Главный тренер оренбургского клуба подал в отставку после матча с «Тамбовом».

Матч 19-го тура РПЛ «Тамбов» – «Оренбург» завершился со счетом 3:0. После игры стало известно, что главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подал в отставку.

Руководство клуба не стало отговаривать 53-летнего специалиста. Об этом в интервью Sport24.ru сообщил президент «Оренбурга» Владимир Кияев.

«Уже можно открыто сказать, что Владимир Федотов покидает наш клуб, – заявил Кияев. – Мы были не против продолжить с ним сотрудничество. Но жизнь движется вперед. Пытались ли уговорить его остаться? Он взрослый человек и сам принимает решение. Как получилось, так получилось. Уходит ли он в «Сочи»? Пускай он сам скажет, куда уходит».

Кияев также отметил, что клуб не будет искать замену Федотову на стороне, а выберет его преемника из нынешнего тренерского штаба.

Федотов работал в «Оренбурге» с 2017 года. В сезоне-2017/18 команда под его руководством выиграла первенство ФНЛ, а затем финишировал на седьмом месте в премьер-лиге.

В данный момент «Оренбург» занимает в РПЛ 13-е место, набрав 19 очков в 18 играх.