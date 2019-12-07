«Реал» обыграл «Эспаньол» на своем поле Королевский клуб выиграл матч примеры со счетом 2:0.

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Матч 16-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Эспаньол» завершился с результатом 2:0.

Голы у мадридской команды на 37-й и 79-й минутах соответственно забили французские футболисты Рафаэль Варан и Карим Бензема.

Команда Зинедина Зидана одержала четвертую победу подряд и занимает первое место в таблице, набрав 34 очка в 15 матчах. Бензема с 10 голами возглавляет список бомбардиров примеры.

«Эспаньол», набравший лишь одно очко в последних шести встречах, занимает предпоследнее 19-е место. У команды из Барселоны девять очков в 16 встречах.

В следующем туре 15 декабря «Реал» сыграет в гостях с «Валенсией». В тот же день «Эспаньол» сыграет дома с «Бетисом».