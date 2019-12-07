Павел Худяков: Три-четыре позиции «Тамбову» нужно усиливать по-любому Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

- Усиление обязательно планируется, три-четыре позиции нам нужно усиливать по-любому, - цитирует Худякова «РИА Новости».

Напомним, что в заключительном туре перед зимним перерывом «Тамбов» на своем поле разгромил «Оренбург» со счетом 3:0. После этой встречи «Тамбов» набрал 21 очко и покинул зону вылета.