Павел Худяков: Три-четыре позиции «Тамбову» нужно усиливать по-любому - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 декабря 2019 18:52Футбол

Павел Худяков: Три-четыре позиции «Тамбову» нужно усиливать по-любому

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

- Усиление обязательно планируется, три-четыре позиции нам нужно усиливать по-любому, - цитирует Худякова «РИА Новости».

Напомним, что в заключительном туре перед зимним перерывом «Тамбов» на своем поле разгромил «Оренбург» со счетом 3:0. После этой встречи «Тамбов» набрал 21 очко и покинул зону вылета.

Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Куклина в эстафете побежит на последнем этапе Третий этап Кубка мира по биатлону может быть перенесен Сергей Тарасов: В нынешнем сезоне мы увидим прежнего Фуркада
Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Алена Косторная: Знаю свои оценки при чистых прокатах Победительница короткой программы в финале Гран-при Алена Косторная поделилась впечатлениями от своего выступления. 06.12.2019 22:49 Фигурное катание Киреева Ксения
Еще по теме:
Илья Авербух: У Косторной есть возможности для дальнейшего роста Липински назвала Косторную «надеждой для поклонников чистоты фигурного катания» Сергей Шахрай: Нужно отдать должное тактической мудрости Этери Тутберидзе
Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби Этот матч чем-то напомнил дерби, прошедшее на канадской площадке «ВТБ-Арены». 04.12.2019 22:12 Хоккей Домрачев Владислав
Алексей Сафонов: Шомуродова тоже можно продать за 50 тысяч рублей Известный российский футбольный агент поделился мнением о перспективах Малкома в «Зените» и оценил Алексея Миранчука в 15-20 млн евро, а Эльдора Шомуродова – в 10 млн.   05.12.2019 19:42 Футбол Зибрак Артем
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай
Овечкину можно возвращаться в «Динамо»? Второй матч кряду российский дуэт форвардов «Вашингона» Ови + Кузи откатал вхолостую. 05.12.2019 10:33 Хоккей Славин Виталий
Новости
19:20 Футбол Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну», забив пять безответных мячей
19:06 Фигурное катание Илья Авербух: У Косторной есть возможности для дальнейшего роста
18:52 Футбол Павел Худяков: Три-четыре позиции «Тамбову» нужно усиливать по-любому
18:48 Олимпиада Валерий Газзаев: Лишение флага и гимна – унижение для России
18:34 Футбол «Краснодар» на своем поле не смог обыграть ЦСКА
18:30 Фигурное катание Российские пары заняли весь пьедестал в юниорском финале Гран-при
18:17 Футбол Первушин будет работать с «Тамбовом» до конца сезона
18:01 Футбол «Ахмат» – «Уфа». Стартовые составы
17:56 Биатлон Куклина в эстафете побежит на последнем этапе
17:45 Хоккей «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо»
17:33 Хоккей «Металлург» дома уступил «Трактору»
17:26 Футбол «Эвертон» обыграл «Челси» после увольнения Силвы
17:02 Футбол «Реал» выиграл у «Эспаньола» на своем поле
16:54 Лыжный спорт Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка Мира
16:47 Конькобежный спорт Россиянка Голикова выиграла 500-метровку на этапе Кубке мира
16:34 Футбол Федотов покинул «Оренбург»
16:30 Футбол «Краснодар» – ЦСКА – 1:1. Как это было
16:23 Фигурное катание Чен выиграл финал Гран-при с мировым рекордом, Самарин – четвертый
16:10 Футбол «Тамбов» разгромил «Оренбург»
15:52 Хоккей Александр Овечкин: Если обойду Гретцки, на льду вы меня больше не увидите.
Депутат Мосгордумы отказался от привилегии ездить на служебном авто
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Неделя Ростова: особняк министра, больница без врачей, скромность футболиста
Власти Невинномысска распродают историческую недвижимость за 1 рубль
В центре Нижнего произошел массовый наезд на пешеходов: пострадали 11 детей
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика