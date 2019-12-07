Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну», забив пять безответных мячей

В составе дортмундцев голами отметились Марко Ройс (42-я и 70-я минуты), Торган Азар (58) и Джейдон Санчо (63, 74).
После этой игры «Боруссия» набрала 26 очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Фортуна», имея в активе 13 очков, опустилась на 16-е место.
В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Майнца», а «Фортуна» на своем поле примет «РБ Лейпциг».
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