Дубль Вернера принес «РБ Лейпцигу» победу над «Хоффенхаймом»

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В составе победителей голами отметились Тимо Вернер (11-я и 52-я минуты) и Марсель Забитцер (83). У проигравших отличился Эрмин Бичакчич (89).

После этой игры «Лейпциг» набрал 30 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм», имея в активе 21 очко, занимает восьмое место.

В следующем туре «Лейпциг» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Хоффенхайм» на своем поле встретится с «Аугсбургом».