Виктор Гончаренко: Игру можно описать одним словом: VAR. Полный VAR! - Советский спорт
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07 декабря 2019 19:40Футбол

Виктор Гончаренко: Игру можно описать одним словом: VAR. Полный VAR!

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1).

– Игру можно описать одним словом: VAR. Полный VAR! К сожалению, это главное событие матча.

– Вы уже видели повторы эпизодов с пенальти?
– Мы помним, что в прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти. Мы пробовали понять, каким образом назначаются одиннадцатиметровые, за что даются карточки, и осознали, что не понимаем, что происходит. Это касается и решений с VAR, и желтых карточек, ведь игра не была грубой. По-моему, у нас вся команда висела на карточках, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что после этой игры ЦСКА 34 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем матче армейцы на своем поле 1 марта 2020 года сыграют против «Урала».

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