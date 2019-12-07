«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной» Футболисты «Аталанты» обыграли «Верону» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.

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В составе команды из Бергамо голами отметились Руслан Малиновский (44-я минута), Луис Мурьель (64, пен.) и Берат Джимсити (90+3). У клуба из Вероны дубль оформил Самуэль Ди Кармине (23, 57).

Отметим, что на 85-й минуте в составе гостей был удален польский защитник Павел Давидович.

После этой игры «Аталанта» набрала 28 очков и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Верона», имея в активе 18 очков, расположилась на девятом месте.

В следующем туре «Аталанта» в гостях сыграет против «Болоньи», а «Верона» на своем поле встретится с «Торино».