Гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить в гостях «Борнмут» - Советский спорт
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07 декабря 2019 19:51Футбол

Гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить в гостях «Борнмут»

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Борнмут» в выездном матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

В составе «мерсисайдцев» голами отметились Алекс Окслейд-Чемберлен (35-я минута), Наби Кейта (44) и Мохамед Салах (54).

После этой игры «Ливерпуль», одержавший 15-ю победу в чемпионате, набрал 46 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице английской премьер лиги. «Борнмут», потерпевший пятое поражение кряду, с 16 очками, занимает 15-ю строчку.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Уотфорд», а «Борнмут» в гостях встретится с «Челси».

Чемпионат Англии
16-й тур

«Борнму»т – «Ливерпуль» - 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Окслейд-Чемберлен (35), 0:2 – Кейта (44), 0:3 – Салах (54).

«Борнмут»: Рэмсдейл, Рико, Мифем, Фрэнсис, Аке (Симпсон, 35), Лерма, Биллинг (Кук, 58), Фрэйзер, Данджума, Уилсон (Гослинг, 64), Соланке.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен (Александер-Арнолд, 40), Робертсон (Джонс, 76), Гомес, Хендерсон, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Шакири, 87), Салах, Фирмино.

Предупреждение: Гомес (39).

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