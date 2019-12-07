Гинер назвал Егорова «конченым негодяем» Президент ЦСКА раскритиковал главу судейского департамента.

Матч 19-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА завершился вничью 1:1. На 63-й минуте главный арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота армейцев, а в компенсированное время решил не наказывать хозяев 11-метровым после падения в штрафной «Краснодара» защитника ЦСКА Кирилла Набабкина.

После игры президент ЦСКА Евгений Гинер жестко раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Господин Егоров – конченый негодяй, – цитирует Гинера Sport24.ru. – Не понимаю, что у них там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше пусть не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.

Реформа, которую проведет Ашот Хачатурянц – это хорошо. Но сначала этот негодяй должен сделать то, что я сказал.

Мы провели встречу с Дюковым о судействе. Она была абсолютно продуктивной. Мы все, что должно быть, обсудили. Но пока Хачатурянц не зашел в управление, и этой историей управляет негодник, происходит то, что происходит. И вся страна это видела.

У ЦСКА молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне это не особо нравится».

В результате ничьей ЦСКА располагается на третьем месте с 34 очками. «Краснодар» занимает вторую строчку, набрав 35.