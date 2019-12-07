«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на матч 16-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо, Родриго, Д. Сильва, де Брюйне, Б. Силва, Стерлинг, Жезус.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Мактоминай, Фред, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Марсьяль.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» и начнется в 20:30 по московскому времени.