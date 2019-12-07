Федор Щербаченко: Казарцев в матче «Краснодар» – ЦСКА справился со своей работой великолепно Бывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко в оценил судейство Василия Казарцева в матче 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1).

– Казарцев справился со своей работой на 95-99% великолепно. И как бы мы ни болели за одну из команд, как бы ни оценивали судейские решения, просмотры VAR, задержки игры, нельзя сказать, что Казарцевым принимались какие-то неверные кардинальные решения. Он допустил определенный высокий уровень борьбы и не ломал игру. Он сразу принимал правильные решения, которые потом подтверждались VAR, – приводит слова Щербаченко «Евро-футбол.ру».

После этой игры «Краснодар», сыгравший вничью шестой раз в последних семи встречах чемпионата, набрал 35 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 34 очка, расположился на третьем месте.

В следующем матче ЦСКА на своем поле 1 марта 2020 года сыграет против «Урала», а «Краснодар» в тот же день дома встретится с «Уфой».