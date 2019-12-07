Юрген Клопп: Самое часто произносимое слово в раздевалке – игра «на ноль» «Ливерпуль» всухую победил «Борнмут».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Борнмутом» (3:0) на стадионе «Дин Корт».

«Команда сыграла профессионально: контролировала игру и забила замечательные голы, – приводит BBC слова немца. – Не хотели снова захватывающего матча, так что рассчитывали контролировать «Борнмут».

Самое часто произносимое слово в раздевалке – игра «на ноль». Так что наконец-то!»

Напомним, голы у «Ливерпуля» забили полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта, а также форвард Мохамед Салах.

«Красные» одержали 15-ю победу, при этом сыграли «на ноль» впервые с 28 сентября.