Григорий Иванов: У Егорова ничего не получается, пусть идет в отставку Президент «Урала» Григорий Иванов - о словах президента ЦСКА Евгения Гинера, раскритиковавшего судейство после матча с «Краснодаром» (1:1).

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- Полностью поддерживаю слова Евгения Ленноровича, что так судить нельзя. Я один из самых ярых противников Егорова. У него ничего не получается, пусть идет в отставку. Зачем мучать себя и футбол? – цитирует Иванова «Чемпионат».

Напомним, что сразу после матча 19-го тура российской премьер-лиги президент ЦСКА жестко раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.