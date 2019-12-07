«Уфа» в гостях обыграла «Ахмат» В Грозном завершился матч 19-го тура РПЛ.

Игра 19-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Уфа» закончилась со счетом 0:1. Единственный гол на 10-й минуте забил Азер Алиев.

«Ахмат» не может выиграть на своем поле восемь матчей кряду. Беспроигрышная серия уфимцев длится пять туров (две выездные победы и три ничьи).

«Уфа», набрав 25 очков, вышла на седьмое место. «Ахмат» с 19 очками идет на 12-м месте.

В первом матче после зимнего перерыва «Ахмат» примет «Ростов». «Уфа» в первых числах марта сыграет с «Краснодаром» в гостях.

РПЛ. 19-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Уфа» – 0:1 (0:1).

Гол: Алиев, 10.

«Ахмат»: Городов, Вилькер, Гиголаев (Садулаев, 55), Семенов, Гащенков, Исмаэл Силва, Иванов, Роши, Харин, Глушаков (Митришев, 85), Понсе (Мбенг, 46).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Тилль (Голубев, 77), Кротов (Вомбергар, 68), Фомин, Алиев, Бизяк (Козлов, 90).