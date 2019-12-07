Сергей Матвеев: Остановки, связанные с VAR, нарушили динамичность игры Главный тренер «Краснодара» прокомментировал ничью с ЦСКА.

Матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА завершился вничью 1:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер зелено-черных Сергей Матвеев назвал результат игры «закономерным».

«Мы больше владели мячом, но моментов в концовке было больше у ЦСКА, – цитирует Матвеева «Евро-футбол.ру» – Результат закономерный. У нас очередная ничья. Жаль, ведь можно было уйти на зимний перерыв с лучшим настроением. Но что есть, то есть. Значит, мы заслужили такой результат.

Посчитали, что сегодня будет эффективной схемой с тремя центральными полузащитниками. Опасались, что соперник можно завладеть инициативой.

Остановки, связанные с VAR, нарушили динамичность игры. Насколько я понял, была плохая связь с главным арбитром и комнатой, где просматривали повторы.

Эпизод с пенальти в ворота ЦСКА? Пока не готов характеристики давать. Нужно посмотреть момент. А был ли пенальти в матче первого круга в Москве, когда Дивеев сбил Берга? Если арбитр сегодня назначил пенальти, значит, он был.

Думаю, мы превзошли соперника в страсти. Во втором тайме игра получилась рваной. Мы понимаем, что от «Краснодара» ждут более атакующего и зрелищного футбола. Но вы тоже поймите, что некоторые наши ведущие футболисты по-прежнему травмированы. Второе место – хороший результат. Важно, что уходим на паузу в более-менее хорошем настроении.

Что касается травмированных игроков, то Классон постепенно начал делать пробежки, что очень приятно для всей команды. Возвращения Кабелла ждем весной».

По итогам 19-го тура «Краснодар» занимает вторую позицию в РПЛ. У команды Сергея Матвеева 35 очков. «Зенит» лидирует, набрав 45.