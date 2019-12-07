Маркус Берг: Судья не должен думать по пять минут Нападающий «Краснодара» дал комментарий после игры против ЦСКА.

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В 19-м туре чемпионата России «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью 1:1. Шведский нападающий краснодарского клуба Маркус Берг после игры рассказал о том, что длинные паузы, связанные с работой VAR, нервируют футболистом.

«Может быть, VAR действительно полезен, но все это происходит слишком долго, – цитирует шведа Чемпионат.com. – Судья не должен думать по пять минут. Решения должны приниматься гораздо быстрее. Мы, игроки, в это время находимся на поле и хотим играть, а эти затяжки времени только действуют нам на нервы. Что-то поменять в этой системе. Я не знаю, что именно, но очевидно, что нельзя оставлять все в таком виде, как сейчас

Это была очень важная игра. Если бы мы сегодня выиграли, мы бы заняли чистое второе место, у нас бы мог быть отрыв от третьего места. Но, к сожалению, счет 1:1. Этот результат отражает то, что происходило на поле. На мой взгляд, первый тайм был за ЦСКА, а мы играли лучше во втором тайме. Шансы были и у нас, и у соперника, но нам, увы, не удалось забить больше мячей. Думаю, что результат справедливый».

В 14 матчах РПЛ Берг забил четыре гола. Два из них пришлись на выездной матч против ЦСКА в первом круге. 22 сентября «Краснодар» уступил в гостях у армейцев со счетом 2:3.