Дмитрий Стоцкий: Нужно стараться оптимизировать процесс VAR В матче «Краснодар» – ЦСКА судья трижды прибегал к видеоповторам.

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий после матча 19-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:1) высказался об использовании системы VAR.

«К сожалению, в России пока не пришли к тому, чтобы принимать решения в таких ситуациях в течение одной минуты, – приводит «Евро-футбол.ру» слова 30-летнего игрока. – Нужно стараться как-то оптимизировать этот процесс. Узнавать, почему в других ситуациях это делается в разы быстрее».

Напомним, во время игры главный судья Василий Казарцев трижды останавливал игру для просмотра спорных эпизодов: после гола полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на 15-й минуте, перед пенальти в ворота гостей на 58-й минуте, а также в концовке в эпизоде с падением защитника армейцев Кирилла Набабкина в штрафной хозяев.