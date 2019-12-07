Ханс-Дитер Флик: Не забиваем, и нас это раздражает Главный тренер «Баварии» прокомментировал поражение в Менхенгладбахе.

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В первых четырех матчах после увольнения Нико Ковача «Бавария» под руководством Ханса-Дитера Флика громила всех подряд, не пропуская голов. Но затем мюнхенский клуб забуксовал. 30 ноября чемпион Германии проиграл «Байеру» со счетом 1:2 на своем поле. Сегодня с таким же результатом баварцы уступили в гостях менхенгладбахской «Боруссии». После матча Флик попытался дать объяснения происходящему.

«С одной стороны хорошо, что мы неплохо играем в футбол, – цитирует тренера официальный сайт клуба. – Мы хорошо выглядели в первом тайме и создали много голевых шансов. Но мы не забиваем, и нас это не может не раздражать. Именно благодаря этому «Гладбах» остался в игре. В таких матчах мы должны гарантировать победный результат задолго до финального свистка. В игре против «Байера» на прошлой неделе была точно такая же ситуация. У команды есть все необходимое для того, чтобы забивать голы. К сожалению, в данный момент «Бавария» этого не делает. А ведь в футболе важны только голы».

«Бавария» занимает шестое место в таблице бундеслиги, набрав в 14 турах 24 очка. Следующий матч чемпионата мюнхенцы проведут на своем поле 14 декабря против «Вердера».