Андреа д'Амико – о контракте Карреры с АЕКом: Осталось согласовать несколько деталей Андреа Д’Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, – о возможном подписании контракта между итальянским специалистом и АЕКом.

– Нам осталось согласовать только несколько деталей. Но соглашение уже есть. Каррера уже достаточно знаком с АЕКом. Он знает команду, игроков, знает, что ее фанаты выразительны, преданы команде и создают отличную атмосферу на трибунах, – приводит слова д'Амико Avgi.gr.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, вчера вечером итальянский специалист прилетел в Афины и в ближайшие часы должен подписать двухлетнее соглашение с греческим клубом.

Ранее стало известно, что Каррера подписал контракт с новым агентом Андреа Д’Амико.

Напомним, что Каррера с 2016 по 2018 годы возглавлял «Спартак». Под его руководством московская команда стала чемпионом России (2017), выиграла Суперкубок страны (2017) и завоевала бронзовые медали чемпионата (2018). В октябре прошлого года итальянец был отправлен в отставку и с тех пор оставался без работы.