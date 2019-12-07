«Наполи» в гостях не смог обыграть «Удинезе» - Советский спорт
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07 декабря 2019 21:57Футбол

«Наполи» в гостях не смог обыграть «Удинезе»

Футболисты «Наполи» и «Удинезе» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Дачия Арена – Фриули» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Кевин Ласанья (32-я минута), у гостей отличился Петр Зелиньски (69).

После этой игры «Наполи» набрав 21 очко занимает седьмую строчку в турнирной таблице серии А, «Удинезе» с 15 очками расположился на 14-м месте.

В следующем туре «Наполи» на своем поле сыграет против «Пармы», а «Удинезе» в гостях встретится с «Ювентусом».

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