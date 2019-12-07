Жена защитника «Уфы» родила во время матча с «Ахматом» - Советский спорт
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07 декабря 2019 22:23ФутболЛипкин Антон

Жена защитника «Уфы» родила во время матча с «Ахматом»

Павел Аликин стал отцом во время игры.

Защитник «Уфы» Павел Аликин стал отцом, сообщает официальный твиттер клуба.

Радостное событие в семье 35-летнего игрока – рождение сына – произошло прямо во время матча 19-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (1:0).

«Поздравляем Павла и его супругу с прибавлением в семействе! Желаем огромного счастья, взаимопонимания и крепкого здоровья новорожденному», – говорится в сообщении.

Напомним, гости победил в Грозном благодаря голу полузащитника Азера Алиева. При этом Аликин провел игру в запасе.

Аликин выступает за «Уфу» с 2011 года. В нынешнем сезоне он сыграл в восьми матчах и сделал одну результативную передачу.

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