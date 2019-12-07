Жена защитника «Уфы» родила во время матча с «Ахматом» Павел Аликин стал отцом во время игры.

Защитник «Уфы» Павел Аликин стал отцом, сообщает официальный твиттер клуба.

Радостное событие в семье 35-летнего игрока – рождение сына – произошло прямо во время матча 19-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (1:0).

«Поздравляем Павла и его супругу с прибавлением в семействе! Желаем огромного счастья, взаимопонимания и крепкого здоровья новорожденному», – говорится в сообщении.

В семье защитника футбольного клуба «Уфа» Павла Аликина прямо во время матча #АхматУфа произошло радостное событие – рождение сына!



Поздравляем Павла и его супругу с прибавлением в семействе! Желаем огромного счастья, взаимопонимания и крепкого здоровья новорожденному! pic.twitter.com/U47ZfKoeDS — ФК УФА (@UfaFc) December 7, 2019

Напомним, гости победил в Грозном благодаря голу полузащитника Азера Алиева. При этом Аликин провел игру в запасе.

Аликин выступает за «Уфу» с 2011 года. В нынешнем сезоне он сыграл в восьми матчах и сделал одну результативную передачу.