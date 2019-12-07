Жена защитника «Уфы» родила во время матча с «Ахматом»

Защитник «Уфы» Павел Аликин стал отцом, сообщает официальный твиттер клуба.
Радостное событие в семье 35-летнего игрока – рождение сына – произошло прямо во время матча 19-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (1:0).
«Поздравляем Павла и его супругу с прибавлением в семействе! Желаем огромного счастья, взаимопонимания и крепкого здоровья новорожденному», – говорится в сообщении.
Напомним, гости победил в Грозном благодаря голу полузащитника Азера Алиева. При этом Аликин провел игру в запасе.
Аликин выступает за «Уфу» с 2011 года. В нынешнем сезоне он сыграл в восьми матчах и сделал одну результативную передачу.
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