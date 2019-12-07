«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Манчестер Сити» в выездном матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе «манкунианцев» голами отметились Маркус Рашфорд (23-я минута, пен.) и Антони Марсьяль (29), у «горожан» отличился Николас Отаменди (85).

После этой игры «Манчестер Юнайтед», одержавший вторую победу в чемпионате кряду, набрал 24 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Манчестер Сити» с 32 очками расположился на третьем месте.

В следующем туре «манкунианцы» на своем поле сыграют против «Эвертона», а «горожане» в гостях встретятся с «Арсеналом».

Чемпионат Англии

16-й тур

«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Рэшфорд (23, пен.), 0:2 – Марсьяль (29), 1:2 – Отаменди (85).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз (Отаменди, 59), Уокер, Анхелиньо, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Гюндоган, 86), де Брюйне, Бернарду Силва (Марез, 65), Сильва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Лингард, Джеймс, Мактомини, Фред, Марсьяль (Перейра, 74), Рэшфорд.

Предупреждения: Бернарду Силва (22), Де Хеа (54), Перейра (74), де Брюйне (79).