Дубль Аларио принес «Байеру» победу над «Шальке»

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В составе победителей дублем отметился Лукас Аларио (15-я и 81-я минуты), у гостей отличился Бенито Раман (82).

После этой игры «Байер» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке», имея в активе также 25 очков, занимает четвертое место.

В следующем туре «Байер» в гостях сыграет против «Кельна», а «Шальке» на своем поле встретится с «Айнтрахтом».