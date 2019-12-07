Оле-Гуннар Сульшер: Должны были побеждать «Сити» с разницей в три-четыре мяча - Советский спорт
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07 декабря 2019 23:33ФутболЛипкин Антон

Оле-Гуннар Сульшер: Должны были побеждать «Сити» с разницей в три-четыре мяча

«Юнайтед» выиграл у «Сити» в дерби Манчестера.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (2:1) на «Этихад Стэдиум» в 16-м туре премьер-лиги.

«Мы запомним этот матч, – приводит BBC слова норвежца. – Мы были очень опасны, когда получали мяч и шли вперед против, возможно, лучшей команды мира.

У них невероятная команда. И добиться в таком матче результата, защищаться, как мы это делали, создавать столько моментов… Мы должны были побеждать с разницей в три или четыре гола, но у соперника хорошо сыграл вратарь».

Напомним, у «Манчестер Юнайтед» голы забили форвард Маркус Рэшфорд и полузащитник Антони Марсьяль. Команда набрала 24 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре 15 декабря манкунианцы примут «Эвертон».

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