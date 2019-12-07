Хосеп Гвардиола: Да мы проиграли, но мы фантастическая команда - Советский спорт
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07 декабря 2019 23:41ФутболЛипкин Антон

Хосеп Гвардиола: Да мы проиграли, но мы фантастическая команда

«Сити» проиграли «Юнайтед» в дерби Манчестера.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».

«Да, мы проиграли, – приводит BBC слова испанца. – Но я поздравляю свою команду. Мои игроки были фантастическими, мы фантастическая команда.

Чемпионская гонка? Нам нужно постараться продолжать бороться. Играть еще много. Но будет трудно, потому что соперник набрал невероятный ход, выиграв 15 матчей из 16».

Напомним, после этого матча действующие чемпионы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.

В следующем туре 15 декабря «горожане» сыграют в гостях с «Арсеналом».

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