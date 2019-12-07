Вадим Евсеев: Одержали довольно качественную победу над хорошим соперником Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев – о победе в гостевом матче 19-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).

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- Одержали довольно качественную победу над хорошим соперником. Футболисты притерлись друг к другу и осознали ту ситуацию, которая складывалась в последнее время. Все рядом - от 6 до 16 места там было порядка 4-5 очков разницы. Каждая команда может оказаться как вверху, так и внизу.

Мы работали, провели хороший сбор, уехав из Уфы в Сочи. Готовились к трем играм, сыграли вничью с «Сочи». Команда одна заболела, а мы почему-то нет. Неплохо сыграли с «Крыльями» и тут, - приводит слова Евсеева пресс-служба «Ахмата».

Добавим, что после 19 туров «Уфа» набрала 25 очков и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре 1 марта 2020 года «Уфа» на выезде сыграет против «Краснодара».