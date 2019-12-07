«Монако» разгромил на своем поле «Амьен», на счету Головина голевая передача

В составе хозяев поля голами отметились Виссам Бен-Йеддер (62-я минута), Гильермо Марипан, которому ассистировал российский полузащитник Александр Головин (66), и Бальде Кейта (69).

После этой победы «Монако» набрал 24 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице лиги 1. «Амьен», имея в активе 16 очков, занимает 17-е место.

В следующем туре «Монако» в гостях сыграет против «Анже», а «Амьен» на своем поле примет «Дижон».