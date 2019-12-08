«Ювентус» проиграл «Лацио», потерпев первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии Футболисты «Лацио» одержали волевую победу над «Ювентусом» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

В составе туринской команды голом отметился Криштиану Роналду (25-я минута). У римского клуба отличились Луис Фелипе Рамос (45+1), Сергей Милинкович-Савич (74) и Фелипе Кайседо (90+5).

Отметим, что на 66-й минуте с поля был удален полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, а на 79-й нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не реализовал пенальти.

После этой игры «Лацио» набрал 33 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице серии А, «Ювентус» с 36 очками расположился на втором месте.

В следующем туре «Ювентус» на своем поле сыграет против «Удинезе», а «Лацио» в гостях встретится с «Кальяри».