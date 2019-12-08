Хавьер Рибалта: Кокорин и Малком – это два больших зимних трансфера для «Зенита» «Зенит» не планирует больших изменений в составе в зимнее трансферное окно.

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта высказался о возможных изменениях в составе команды в зимнее трансферное окно.

«Во-первых, в «Зените» уже собран очень хороший состав, куда не всегда проходят сильные футболисты, которые вынуждены оставаться в запасе, – приводит слова Рибалты официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Ну, а во-вторых, вот-вот вернутся в строй такие важные игроки, как (Александр) Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас, то, чего мы ждем больше всего».

Напомним, РПЛ запретила «Зениту» дозаявлять Кокорина после закрытия трансферного окна. Таким образом форвард сможет вернуться на поле только после зимней паузы.

В свою очередь бразилец Малком, перешедший из «Барселоны», провел только два матча, после чего из-за травмы выбыл до весны.

«Зенит» ушел на перерыв в чемпионате, опережая занимающий второе место «Краснодар» на десять очков.