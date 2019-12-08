Томас Цорн: Зимой серьезных изменений не планируем В воскресенье «Спартак» проведет заключительный матч в 2019 году.

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн перед заключительным матчем команды в 2019 году высказался о возможных изменениях в составе.

– Летом случилась большая перестройка, поэтому зимой мы серьезных изменений не планируем, – приводит слова Цорна официальный сайт клуба. – Отдельные вопросы обсудим с тренерским штабом и на совете директоров.

– Возможно ли возвращение в «Спартак» из аренды Педро Роши? Недавно в СМИ появилась информация, что бразильцем интересуется «Коринтианс».

– Ситуация обсуждается. Есть ряд предложений. С нашей стороны окончательное решение не принято. За декабрь примем решение, оставлять ли Рошу в команде.

Напомним, в воскресенье «Спартак» сыграет дома с «Ростовом». Матч на стадионе «Открытие Арена» начнется в 19:00 (мск).

На данный момент у красно-белых 22 очка и девятое место в турнирной таблице.

Добавим, что аренда полузащитника Педро Роши в «Крузейро» рассчитана до декабря 2019 года. В 23 матчах за команду 25-летний бразилец забил два гола и сделал две результативные передачи.