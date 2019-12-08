Доменико Тедеско: Дисквалификации Жиго и Кутепова? У нас Гапонов и Крал

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 19-го тура премьер-лиги с «Ростовом» рассказал о возможном изменении схемы игры в связи с дисквалификациями защитников Самуэля Жиго и Ильи Кутепова.
«У нас есть (Илья) Гапонов, который хорошо сыграл против «Крыльев» и хорошо тренируется, – приводит слова немца официальный сайт клуба. – А еще в обороне может выйти (Алекс) Крал. Так что нам не обязательно менять схему».
Напомним, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в воскресенье. Матч на стадионе «Открытие Арена» начнется в 19:00 (мск).
Ранее в нынешнем сезоне «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (2:2) в матче первого круга чемпионата, а в 1/8 финала Кубка России красно-белые были сильнее (2:1).
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