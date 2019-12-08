Александр Бубнов: У «Ростова» больше проблем, чем у «Спартака» «Спартак» сыграет дома с «Ростовом» в 19-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Ростов»

«Трудная для прогноза пара, так как обе команды сейчас нестабильны, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – У «Ростова» все же в данный момент побольше проблем, а «Спартак» играет с неплохим настроем, тем более матч состоится в Москве. Прогноз – 2:1».

На данный момент красно-белые набрали 22 очка и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. У «Ростова» 31 очко и пятое место.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 8 декабря на стадионе «Открытие Арена». Начало игры – 19:00 (мск).