Маурицио Сарри: В матче с «Лацио» все изменила красная карточка

– Думаю, что мы провели неплохой первый тайм, все было очень, очень хорошо, но, к сожалению, это не позволило нам решить задачу до перерыва.
Во втором тайме, когда игра казалась равной, красная карточка все изменила. Мы проиграли матч, но, честно говоря, я увидел улучшения в своей команде, – приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на DAZN.
Напомним, что на 66-й минуте с поля был удален полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо.
Таким образом, «Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии. После этой игры туринский клуб с 36 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А. В следующем туре команда Сарри на своем поле сыграет против «Удинезе».
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