Зелимхан Бакаев: Не останавливаюсь, чтобы потом никто не сказал – мы в нем ошибались - Советский спорт
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08 декабря 2019 01:45ФутболЛипкин Антон

Зелимхан Бакаев: Не останавливаюсь, чтобы потом никто не сказал – мы в нем ошибались

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в 19-м туре премьер-лиги.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев перед матчем 19-го тура с «Ростовом» высказался о роли лидера в нынешнем составе команды.

«Жизнь стала намного интереснее! – приводит слова 23-летнего игрока официальный сайт клуба. – Надеюсь, по воле Всевышнего продолжу совершенствоваться. Разговоры о лидерстве не давят. Наоборот, заставляют не останавливаться. Чтобы завтра никто не сказал: «Мы в нем ошибались, на самом деле он не игрок высокого уровня».

Напомним, перед началом нынешнего сезона Бакаев вернулся в «Спартак» из аренды в «Арсенале». В 22 матчах во всех турнирах на его счету шесть голов и 11 результативных передач.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 8 декабря на стадионе «Открытие Арена». Начало игры – 19:00 (мск).

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