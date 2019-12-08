Зелимхан Бакаев: Не останавливаюсь, чтобы потом никто не сказал – мы в нем ошибались «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 19-м туре премьер-лиги.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев перед матчем 19-го тура с «Ростовом» высказался о роли лидера в нынешнем составе команды.

«Жизнь стала намного интереснее! – приводит слова 23-летнего игрока официальный сайт клуба. – Надеюсь, по воле Всевышнего продолжу совершенствоваться. Разговоры о лидерстве не давят. Наоборот, заставляют не останавливаться. Чтобы завтра никто не сказал: «Мы в нем ошибались, на самом деле он не игрок высокого уровня».

Напомним, перед началом нынешнего сезона Бакаев вернулся в «Спартак» из аренды в «Арсенале». В 22 матчах во всех турнирах на его счету шесть голов и 11 результативных передач.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 8 декабря на стадионе «Открытие Арена». Начало игры – 19:00 (мск).